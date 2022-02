Italia-Marocco: Di Maio, manifestata massima vicinanza a omologo per tragedia Rayan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha sentito l'omologo del Marocco, Nasser Bourita, "per manifestare la massima vicinanza del nostro Paese in merito alla tragica vicenda del piccolo Rayan, caduto martedì in un pozzo di 32 metri in Marocco e ritrovato ieri ormai senza vita. Alla famiglia del piccolo Rayan vanno le più sentite condoglianze". (Res)