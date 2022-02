Germania: ministra dell’Interno Faeser ha scritto per testata legata all’estrema sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, ha scritto un articolo per “antifa”, periodico dell’Associazione dei perseguitati dal regime nazista-Lega degli antifascisti (Vvn-Bda). Come evidenzia il quotidiano “Bild”, il Vvn-Bda è sotto osservazione come organizzazione di estrema sinistra da parte degli apparati di sicurezza di diversi Laender. Faeser ha pubblicato l’articolo per “antifa” a luglio scorso, quando era ancora presidente della sezione del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) dell’Assia. Faeser è divenuta ministra dell'Interno l'8 dicembre scorso. (Geb)