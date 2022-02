Cina-Argentina: rinnovato accordo per cooperazione su scambio di valute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è anche il rinnovo dell’accordo di swap tra i contenuti della dichiarazione congiunta per l’approfondimento del partenariato strategico globale tra Cina e Argentina, firmata oggi a Pechino in occasione della visita ufficiale del presidente argentino, Alberto Fernandez, e del suo incontro con l’omologo cinese, Xi Jinping. La Cina sostiene l’Argentina nei suoi “sforzi per preservare la stabilità economica e finanziaria”, si legge nel testo. Secondo la dichiarazione, entrambe le parti “continueranno a rafforzare la cooperazione sullo scambio di valute al fine di incoraggiare un maggiore utilizzo delle valute nazionali nel commercio e negli investimenti e rendere più facile per le aziende di entrambi i Paesi ridurre i costi e il rischio di cambio”. (segue) (Cip)