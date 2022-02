Cina-Argentina: rinnovato accordo per cooperazione su scambio di valute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, le parti “creeranno un buon quadro politico per promuovere l’uso delle valute nazionali”, consentendo anche che la banca di regolamento cinese in renminbi possa svolgere un ruolo più importante in Argentina. La parte cinese, infine, si è detta “disposta a studiare con la parte argentina e altre parti progetti per incanalare i diritti speciali di prelievo dal Fondo monetario internazionale e per espandere l’uso dei diritti speciali di prelievo, al fine di rafforzare lo sviluppo economico, la stabilità finanziaria e il commercio bilaterale”. (segue) (Cip)