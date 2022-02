Cina-Argentina: rinnovato accordo per cooperazione su scambio di valute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per approfondire le loro relazioni l’Argentina e la Cina hanno firmato il memorandum d’intesa sulla Nuova via della seta o Belt and Road Intiative (Bri), l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino, e 13 documenti di cooperazione tra diversi soggetti e su vari ambiti, che porteranno complessivamente a investimenti cinesi nel Paese sudamericano per 23,7 milioni di dollari. Inoltre, è stato concordato di continuare a espandere il volume del commercio e di incoraggiare la diversificazione degli scambi. A tal fine è stato ribadito l’impegno ad accelerare la conclusione delle trattative in corso sulle misure sanitarie e fitosanitarie. (Cip)