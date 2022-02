Vaticano: Papa, con Gesù si naviga nel mare della vita senza paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'Angelus domenicale, invita i fedeli presenti in Piazza San Pietro a fidarci di Dio, proprio come Pietro nel vangelo, a cui "il Signore ricostruisce la fiducia", invitandolo a prendere il largo. "Non era un'ora adatta per pescare, ma Pietro si fida di Gesù. Non si basa sulle strategie dei pescatori, che ben conosceva, ma sulla novità di Gesù", spiega Bergoglio. È così anche per noi: "se ospitiamo il Signore sulla nostra barca, possiamo prendere il largo – assicura il Papa – Con Gesù si naviga nel mare della vita senza paura, senza cedere alla delusione quando non si pesca nulla e senza arrendersi al 'non c'è più niente da fare'". "Sempre, nella vita personale come in quella della Chiesa e della società, c'è qualcosa di bello e di coraggioso che si può fare. Sempre possiamo ricominciare, sempre il Signore ci invita a rimetterci in gioco perché Lui apre nuove possibilità", prosegue il Pontefice. "E allora accogliamo l'invito: scacciamo il pessimismo e la sfiducia e prendiamo il largo con Gesù! Anche la nostra piccola barca vuota assisterà a una pesca miracolosa", conclude. (Civ)