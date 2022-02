Partiti: Casini, tanta strada fatta con Berlusconi, ora sa che devo unire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io e Berlusconi abbiamo fatto tanta strada insieme: adesso sa che deve unire. Lo afferma Pier Ferdinando Casini in un'intervista pubblicata sul "Corriere della Sera". "Con Berlusconi ho fatto un bel pezzo di strada e ho anche litigato. Ma il nostro rapporto umano non si è mai interrotto. Abbiamo fatto una lunga passeggiata, mi ha detto "sei ancora giovanissimo", anche se ovviamente non è vero. Vede, per Berlusconi una volta contava vincere e farlo a ogni costo. Adesso, col passare del tempo, ha capito che il suo compito storico è quello di unire, di ridurre le divisioni. Il ritiro della sua candidatura per il Colle credo sia derivato soprattutto da questa consapevolezza", aggiunge Casini che poi parla di Movimento 5 stelle e Partito democratico. "I Cinque Stelle sono maturati. Entrando nelle istituzioni, hanno capito che non erano come loro immaginavano che fossero. Una delle loro figure più importanti, di cui non faccio il nome, mi ha scritto in una lettera: 'Sei la prova della distanza tra quello che pensavamo della politica e quello che la politica è davvero'", prosegue Casini. (segue) (Rin)