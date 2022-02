Francia: sondaggio, 71 per cento intervistati vuole che Macron partecipi a dibattiti per presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 71 per cento dei cittadini francesi vuole che il presidente Emmanuel Macron partecipi ai dibattiti con gli altri candidati in vista del primo turno delle elezioni per il capo dello Stato che si terranno in primavera. Lo riferisce il "Journal du Dimanche", citando un sondaggio condotto dall'istituto Ifop. Sono in particolare le persone più anziane a sostenere la partecipazione di Macron ai dibattiti: l'81 per cento di coloro che hanno compiuto più di 65 anni è favorevole all'idea. Macron deve ancora annunciare ufficialmente la propria candidatura alle presidenziali, ma al momento guida i sondaggi sul voto al primo turno, con il 24 per cento. (Frp)