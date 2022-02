Vaticano: Papa, troppe donne schiave nelle nostre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Martedì prossimo, memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakita, si celebra la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone". Lo ricorda il Papa a termine dell'Angelus. "Questa – prosegue – è una ferita profonda inferta dalla ricerca vergognosa di interessi economici senza alcun rispetto per la persona umana. Tante ragazze che vediamo nelle strade non sono libere, sono schiave dei trattanti. Le mandano a lavorare e se non portano i soldi le picchiano. Oggi succede questo nelle nostre città, pensiamoci sul serio", esorta Bergoglio. (Civ)