Ucraina: amministrazione Usa lancia allarme su preparazione invasione da parte Russa

- L'esercito russo ha già radunato il 70 per cento delle forze necessarie per portare a termine un'invasione dell'Ucraina. Lo hanno affermato alti funzionari dell'amministrazione Usa nel corso di una seduta a porte chiuse avuta con i rappresentanti del Congresso, come riferisce il quotidiano "The New York Times". In base alle ricostruzioni della sessione, durata circa sei ore, i funzionari hanno avvertito della possibilità che il Cremlino scelga l'opzione "più aggressiva" e tenti di circondare rapidamente e prendere il controllo di Kiev, rimuovendo dalla posizione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'invasione potrebbe provocare un'enorme crisi di rifugiati nel continente europeo, con milioni di persone in fuga dall'Ucraina. (segue) (Nys)