Ucraina: amministrazione Usa lancia allarme su preparazione invasione da parte Russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini satellitari, le comunicazioni tra le forze russe e le immagini dell'equipaggiamento russo in movimento mostrano come Mosca abbia messo in campo tutto ciò di cui avrebbe bisogno per intraprendere quella che secondo i funzionari costituirebbe la più grande operazione militare terrestre in Europa dal 1945. L'allarme è stato lanciato anche sugli enormi costi umani in caso di un'invasione completa, inclusa la morte potenziale di un numero fra 25 mila e 50 mila civili, da 5 mila a 25 mila membri dell'esercito ucraino e da tremila a 10 mila membri dell'esercito russo. L'invasione, hanno detto, potrebbe anche comportare da un milione a cinque milioni di rifugiati, molti dei quali si riverseranno in Polonia. (Nys)