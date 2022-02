Taiwan: azienda GlobalWafers fallisce acquisizione del fornitore di chip tedesco Siltronic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia GlobalWafers di Taiwan destinerà i fondi per la fallita acquisizione da 4,35 miliardi di euro del fornitore di chip tedesco Siltronic all'espansione della capacità operative dell'azienda. In una nota, GlobalWafers ha dichiarato che prevede che la spesa in conto capitale totale raggiungerà i 100 miliardi di dollari australiani (3,6 miliardi di dollari) tra il 2022 e il 2024, inclusi "sostanziali investimenti verdi". I proventi originariamente destinati all'acquisizione di Siltronic saranno ora destinati a spese di capitale e operative, ha aggiunto. "Sebbene il mancato completamento della nostra offerta per Siltronic sia deludente, abbiamo perseguito una strategia a doppio binario sin dall'inizio dell'offerta pubblica", ha affermato l'amministratore delegato Doris Hsu. "Sono molto entusiasta di poter prendere in considerazione ora un'ampia gamma di opzioni per far avanzare lo sviluppo tecnologico e migliorare le nostre capacità". Il piano di espansione include investimenti in Asia, Europa e Stati Uniti, ha affermato la società. (Cip)