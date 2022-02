Cina-Pakistan: Xi incontra premier Khan, "costruire comunità più vicina con futuro condiviso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato oggi a Pechino il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, affermando che la Cina è disposta a collaborare per accelerare la costruzione di una comunità Cina-Pakistan più vicina con un futuro condiviso nella nuova era, portare benefici alle popolazioni dei due Paesi, dare impulso alla cooperazione regionale e contribuire alla pace nel mondo. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua". Lo scorso 4 febbraio è stato firmato a Pechino un accordo quadro di cooperazione industriale nell’ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec). I firmatari sono il presidente del Consiglio degli investimenti, Mohammad Azfar Ahsan, per il Pakistan, e il presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, He Lifeng, per la Cina. L’obiettivo del gruppo di lavoro congiunto sulla cooperazione industriale è attrarre investimenti, promuovere l’industrializzazione e lo sviluppo delle zone economiche e pianificare, avviare, realizzare e monitorare progetti nei settori pubblici e privati. L’accordo quadro è l’evoluzione di un memorandum di intesa del 2018 e segna l’inizio di una nuova fase per il Corridoio economico. (Cip)