Roma: raffica di controlli in città, chiusi un esercizio commerciale e tre locali (2)

- Accertato che il locale fosse sistematicamente teatro di illegalità, a causa della presenza di soggetti di dubbia moralità, pluripregiudicati specie per i reati in materia di sostanze stupefacenti e, rilevati i comportamenti omissivi e recidivi del gestore del locale, è stato adottato dal Questore di Roma il provvedimento di sospensione, per la durata di giorni 15 (quindici), della licenza. Gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma nel corso di controlli amministrativi, in zona Esquilino, hanno denunciato in stato di libertà, il titolare di un B&B, per violazione all'articolo 109 Tulps, per mancata registrazione alloggiati e, hanno provveduto alla chiusura dell'attività per 5 giorni per la mancanza dell'osservanza delle prescritte misure di contenimento covid, sollevate, inoltre, sanzioni amministrative per circa 8.000 euro per ampliamento capacità recettiva, tabella prezzi e mancanza cartellonistica delle vie di esodo. In zona Piazza Bologna, invece, sono stati sanzionati due locali con la chiusura dell'attività per entrambi di 2 giorni, per la mancata osservanza delle previste misure anti covid. (Rer)