Russia-Germania: giornalisti "Deutsche Welle" potranno accompagnare cancelliere Scholz durante visita a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giornalisti dell'emittente "Deutsche Welle" potranno accompagnare il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel suo viaggio a Mosca. Lo ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, nel corso del programma "Solovyov Live". Il quotidiano "Tagesspiegel" ha in precedenza riferito che il governo tedesco aveva impedito ai giornalisti di "DW" di accompagnare Scholz nel suo viaggio del 15 febbraio, dopo che la Russia aveva chiuso l'ufficio di Mosca dell'emittente come rappresaglia per la Germania che aveva sospeso il servizio di notizie "RT" in lingua tedesca. Il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit ha negato tali indiscrezioni. (Rum)