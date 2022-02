Libia: presidente Al Menfi, Unione africana sostenga lo svolgimento del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di presidenza libico, Mohamed al Menfi, ha invitato l'Unione africana (Ua) a sostenere lo svolgimento delle elezioni libiche e prevedere l'uscita di scena di tutti i mercenari e le forze straniere dalla Libia. Durante il vertice dell'Ua, che si conclude oggi ad Addis Abeba, in Etiopia, Al Menfi ha chiesto la non interferenza negli affari interni libici, che ha ulteriormente complicato la crisi. Il presidente del Consiglio di presidenza ha sottolineato che le condizioni positive seguite alla firma della dichiarazione del cessate il fuoco, che hanno contribuito a creare l'ambiente appropriato per unificare le istituzioni, rafforzando la fiducia tra i libici (Lit)