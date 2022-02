Cina-Argentina: incontro Xi-Fernandez, Buenos Aires aderisce alla Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato oggi l’omologo dell’Argentina, Alberto Fernandez, in visita a Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali, che si sono aperte l’altro ieri, 4 febbraio. L’incontro è culminato con la firma di una dichiarazione congiunta per l’approfondimento del partenariato strategico globale, del memorandum d’intesa sulla Nuova via della seta e di una serie di documenti di cooperazione. Anche Buenos Aires, dunque, ha aderito alla Belt and Road Intiative (Bri), l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino, unendosi a una lunga lista di Paesi. (segue) (Cip)