Cina-Argentina: incontro Xi-Fernandez, Buenos Aires aderisce alla Nuova via della seta (3)

- Tra le esperienze positive di collaborazione il presidente della Cina ha citato la ricerca aerospaziale e oceanica. Tra i punti forti della futura cooperazione dovrebbero esserci anche l’economia digitale e lo sviluppo verde. Sono stati menzionati, inoltre, la cultura, l’istruzione, lo sport, i media, i giovani, le amministrazioni locali e gli scambi interpersonali. Infine, Xi ha parlato del coordinamento nell’ambito delle Nazioni Unite e del G20 per praticare “un autentico multilateralismo” e si è congratulato con l’omologo per la presidenza di turno della Celac (Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi), auspicando la costruzione del Forum Cina-Celac. Per la parte cinese all’incontro erano presenti anche Ding Xuexiang, direttore dell’Ufficio generale del Partito comunista; Yang Jiechi, direttore dell’Ufficio della commissione centrale degli affari esteri; Wang Yi, ministro degli Esteri, e He Lifeng, ministro responsabile della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. (segue) (Cip)