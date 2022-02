Cina-Argentina: incontro Xi-Fernandez, Buenos Aires aderisce alla Nuova via della seta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez, prosegue la nota, dopo essersi complimentato per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici, ha espresso a sua volta soddisfazione per i risultati ottenuti nella cooperazione bilaterale negli ultimi 50 anni, sottolineando il percorso di sviluppo compiuto dalla Cina. Il presidente argentino ha ribadito l’adesione di Buenos Aires alla politica della Cina unica e l’impegno ad approfondire le relazioni. Inoltre, ha espresso gratitudine per le forniture cinesi di vaccini nel contesto critico della pandemia di coronavirus. Fernandez ha detto che l’Argentina è pronta ad accogliere più imprese cinesi che intendono investire e cooperare. Infine, ha manifestato la disponibilità a collaborare all’interno del quadro multilaterale. (Cip)