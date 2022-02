Centrodestra: Lollobrigida (Fd'I), vedremo chi è alternativo alla sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esistono due centrodestra: uno tra la gente, che è fatto di valori e di programmi ed è maggioritario in Italia, e un altro parlamentare che si è frantumato. Lo ha detto in un'intervista a il Messaggero il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "La responsabilità non è certo di Fratelli d'Italia, che è rimasta nel centrodestra, ma di chi oggi governa insieme al Pd, all'estrema sinistra e al Movimento 5 Stelle e ha scelto di votare nuovamente un Presidente della Repubblica che per storia è espressione del centrosinistra. Abbiamo chiesto coerenza e lealtà ai nostri alleati: noi eravamo sempre sulla stessa posizione mentre loro l'hanno cambiata. Quando si andrà a votare, gli elettori sapranno premiare chi li rappresenta meglio. Vedremo nei prossimi giorni di lavori parlamentari, su temi concreti, se i partiti del centrodestra sapranno rispettare gli impegni assunti, per esempio sull'immigrazione, sugli sperperi legati al reddito di cittadinanza, sulla crisi energetica, sulla mozione contro la Bolkestein, che si voterà il 15 febbraio, e sulla legge per il presidenzialismo a firma Meloni che arriverà il 28 in aula. Ci aspettiamo un comportamento coerente", ha detto infine Lollobrigida. (Rin)