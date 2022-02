Pnrr: Mite, ultime due settimane per progetti raccolta differenziata e impianti rifiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione necessita, dunque, di un monitoraggio costante, in aggiunta al quale il Mite ha fin da subito attivato una serie di canali informativi e di supporto per i Soggetti Destinatari degli Avvisi: un Help Desk per richiedere chiarimenti, un Contact center con numero verde per rispondere a difficoltà di utilizzo della piattaforma online per le candidature, un ciclo di webinar informativi, oltre a fornire una serie di format e fac-simile da utilizzare come riferimento per la documentazione da allegare alle proposte. Al fine di comprendere con tempestività esigenze e criticità riscontrate dai comuni (che sono tra i soggetti destinatari dell’Investimento 1.1) è costante, inoltre, il rapporto di collaborazione con Anci, così come è costante la collaborazione con Confindustria per l’investimento 1.2. (Rin)