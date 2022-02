Germania: Merz (Cdu) critica l'approccio del cancelliere Scholz su questioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non riesce a esprimere una posizione chiara sulle questioni più importanti per il Paese e per l'Europa. Lo ha affermato il presidente dell'Unione cristiano-democraticaa (Cdu), Friedrich Merz, in un'intervista alla testata "Bild". "Sono decisamente sbalordito dall'assenza di parole del cancelliere. Olaf Scholz non fornisce un senso di leadership né ha un'opinione chiara sulle questioni critiche. Nel mezzo della più grande minaccia per pace e libertà in Europa, il cancelliere è in gran parte scomparso, mentre tutti i suoi predecessori avrebbero agito diversamente”, ha rilevato Merz, in merito alla crisi fra Ucraina e Russia. "In una situazione del genere, un cancelliere deve recarsi ai colloqui e organizzarli lui stesso, oltre a elaborare una posizione europea. Il grande modello di Scholz, Helmut Schmidt si sarebbe recato a Washington e Mosca per i negoziati molto tempo fa", ha aggiunto. L'incontro di Scholz con il presidente Usa Joe Biden, previsto domani, "arriva troppo tardi". Sarebbe stato necessario settimane fa e poi con un messaggio chiaro dai più importanti Paesi europei". (segue) (Geb)