Germania: Merz (Cdu) critica l'approccio del cancelliere Scholz su questioni internazionali (2)

- L'alleanza fra Germania e Stati Uniti resta però fondamentale, per Merz. "Gli Usa sono e rimarranno il nostro più importante alleato nel mondo, ma ci aspettiamo anche che non interferiscano in una questione puramente europea come il Nord Stream 2. Ma non c'è nemmeno una posizione europea unificata su questo", ha spiegato. In questo contesto, Merz non risparmia nemmeno l'ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schroeder, pronto a entrare nel consiglio di amministrazione della compagnia energetica russa Gazprom. "Purtroppo Gerhard Schroeder ha perso l'equilibrio e la decenza. Trovo la sua dipendenza personale dalla Russia sgradevole. Sta inoltre bloccando i canali di comunicazione che avrebbero potuto essere utilizzati tramite lui per il nostro Paese. Mi aspetto che Olaf Scholz e la dirigenza dell'Spd prendano nettamente le distanze dalle attività di Schroeder", ha detto ancora Merz. (segue) (Geb)