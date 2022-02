Germania: Merz (Cdu) critica l'approccio del cancelliere Scholz su questioni internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando alla politica interna, Merz ha sottolineato come la tendenza elettorale in Germania si stia invertendo e la Cdu stia guadagnando nuovamente consensi. Merz ha rilevato come la "C" nell'acronimo del partito sia ancora un elemento importante, anche in una società che si definisce sempre meno religiosa. "La C ci dà orientamento, sostegno e umiltà. La C rimane quindi parte del nostro nome. Tuttavia, discuteremo di come possiamo ottenere ancora più potere di persuasione e carisma facendo riferimento a questa C", ha detto Merz, che ha poi fatto una riflessione sulle difficoltà della Chiesa cattolica sul tema degli abusi. "Purtroppo la critica alla Chiesa cattolica è molto giustificata. Personalmente questa situazione mi infastidisce molto. Sono in contatto con il presidente della Conferenza episcopale e con altri rappresentanti della Chiesa. Ci aspettiamo chiarezza su questi casi orribili di abusi, e che si prenda un'iniziativa. E allo stesso tempo c'è un interesse che va ben oltre la Chiesa cattolica per questa grande istituzione che riacquista il suo potere vincolante in Germania", ha spiegato Merz. (Geb)