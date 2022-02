Viabilità: Astral, strada regionale Flacca gallerie chiuse al traffico notturno da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota Astral spa comunica che: "Al fine di consentire l'avvio degli interventi di monitoraggio geostrutturale delle quattro gallerie, comprese nel tratto tra il km 16+500 e il km 20+000 della strada regionale Flacca, è prevista la chiusura totale al traffico da domani, 7 febbraio, a lunedì 14 febbraio, nelle ore notturne, ovvero dalle ore 22 alle ore 6, e, fino al 28 febbraio, il senso unico alternato nelle ore diurne, dalle ore 6 alle ore 18". "Durante le chiusure, si consigliano i seguenti percorsi alternativi: in direzione nord, uscita obbligatoria a Formia, altezza Via Canzatora, con deviazione sulla SS 7 Appia per Itri e Fondi; in direzione sud, uscita obbligatoria per Fondi, Monte San Biagio e Itri su SS 7 Appia. Per agevolare il traffico locale, durante le chiusure notturne, è percorribile la SP Itri-Sperlonga, in entrambe le direzioni, ad esclusione del tratto tra il km 16+300 circa al km 20+300 circa, oggetto delle operazioni di monitoraggio. Si ricorda, infine, che le chiusure per il monitoraggio delle quattro gallerie, Tiberio, Capovento, Trepani e Paramassi/Scarpone, sono state predisposte di concerto con Prefettura, Provincia, Polizia Stradale di Latina, Comuni di Itri, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Anas", conclude. (Com)