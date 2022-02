Farnesina: Italia impegnata nella lotta contro mutilazioni genitali femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, l'Italia ribadisce con forza il suo costante ed incondizionato impegno per l'eliminazione di tale pratica dannosa e di ogni altra forma di violenza fisica e psicologica contro le bambine e le giovani donne. Come riferisce una nota della Farnesina, 200 milioni è il numero stimato dalle Nazioni Unite delle donne e ragazze al mondo che hanno subìto la brutale pratica delle mutilazioni genitali femminili e che negli ultimi due anni, a causa della pandemia di Covid-19, è continuato ad aumentare. Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica aberrante, disumana e gravemente lesiva dei diritti fondamentali delle donne, che pregiudica la loro possibilità di sviluppo e di piena affermazione nella società, ostacolando il processo verso il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. L'Italia è impegnata nella lotta contro ogni forma di violenza e abuso su donne, ragazze e bambine, svolgendo un'azione incisiva nelle organizzazioni internazionali competenti, a cominciare dai negoziati in seno all'Assemblea generale e al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, e sul campo, grazie all'importante contributo dei progetti della Cooperazione italiana allo sviluppo che sostiene annualmente il programma congiunto gestito da Unfpa/Unicef dedicato all'eliminazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili. (segue) (Com)