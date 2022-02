Business news: India, settore servizi rallenta a gennaio al livello più basso da sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore dei servizi dell’India elaborato da Ihs Markit è rimasto in zona espansione (sopra 50 punti) per il sesto mese consecutivo a gennaio, sebbene al di sotto del mese precedente: rispetto a dicembre, infatti, è sceso da 55,5 a 51,5, il livello più basso in sei mesi. Il rallentamento è da attribuire alla reintroduzione di restrizioni in seguito alla nuova ondata dell’epidemia di coronavirus, dovuta alla variante Omicron. Inoltre, la domanda ha risentito dell’aumento dei prezzi. Anche l’indice dei direttori d’acquisto del settore manifatturiero è sceso da dicembre a gennaio, da 55,5 a 54. L’indice composito, che tiene conto di entrambi, è passato da 56,4 a 53, toccando il livello più basso da sei mesi. (Inn)