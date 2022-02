Business news: Mitsubishi e Mitsui studiano progetto di cattura del carbonio con Bp e Woodside in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi commerciali giapponesi Mitsubishi Corp. e Mitsui & Co. intraprenderanno un vasto progetto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio dall'atmosfera al largo della costa dell'Australia, con la collaborazione del gruppo energetico australiano Woodside Petroleum e della major petrolifera britannica Bp. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui i primi studi e sopralluoghi inizieranno già nel mese di marzo. Le aziende giapponesi prendono parte al progetto tramite Mimi, la joint venture australiana per la produzione di gas naturale liquefatto. Il progetto prevede lo stoccaggio di anidride carbonica presso giacimenti di gas naturale esausti al largo dell'Australia Occidentale a partire dal 2030. I progetti per la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica in via di sviluppo a livello globale sono oggi 135, 27 dei quali già operativi. Il Giappone conta un solo grande progetto dimostrativo, già attivo nell'Hokkaido. (Git)