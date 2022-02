Business news: in arrivo in Bangladesh portacontainer dall’Italia, nuovo collegamento diretto con Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per sabato 5 febbraio l’arrivo nel porto di Chittagong della nave portacontainer Songa Cheetah, partita dal porto di Ravenna il 17 gennaio. Lo riferisce il quotidiano bengalese “The Daily Star”. La nave, che batte bandiera liberiana e fa parte della flotta della compagnia di navigazione italiana Kalypso, riporterà in Italia container pieni soprattutto di indumenti confezionati, per 1.100 Teu (unità equivalente a venti piedi) complessivamente. Il trasporto potrebbe inaugurare un nuovo collegamento diretto tra il Bangladesh e l’Europa. Attualmente il Bangladesh si avvale del trasporto su navi di dimensioni più piccole che utilizzano diversi porti di trasbordo in Asia: Singapore, Colombo (Sri Lanka) Tanjung Pelepas e Klang (Malesia) e alcuni altri in Cina. (Inn)