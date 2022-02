Business news: Emirati, prevista introduzione tassa federale su utili società a partire da giugno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti stanno pianificando di introdurre per la prima volta la tassa federale sugli utili delle società, eliminando il regime di esenzione da tasse che ha contribuito a rendere il Paese uno dei principali centri finanziari a livello globale. Secondo quanto affermato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il governo introdurrà un'imposta federale sulle società del 9 per cento sui profitti aziendali a partire da giugno 2023. L'imposta sulle società non si applicherà sul reddito personale derivante da lavoro, immobili e altri investimenti e gli incentivi per le zone franche continueranno, precisa l’agenzia di stampa emiratina. La decisione avviene in momento in cui anche l’Arabia Saudita sta cercando di attirare imprese internazionali per spingerle a trasferire la loro sede in Medio Oriente da Dubai a Riad. (Res)