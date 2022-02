Business news: Egitto, Banca centrale decide di mantenere invariati i tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Egitto ha deciso, durante una riunione, di mantenere i tassi di interesse invariati. Lo ha annunciato la Banca centrale d'Egitto stessa, nel rapporto pubblicato sui propri canali ufficiali. Da quanto si legge, il massimo istituto bancario egiziano ha deciso di mantenere il tasso di interesse sui depositi fisso all'8,25 per cento, il tasso di interesse sui prestiti fermo al 9,25 per cento e quello sulle altre principali transazioni bancarie all'8,7 per cento. Nello stesso comunicato, viene precisato che l'inflazione annuale è cresciuta fino al 5,9 per cento nel mese di dicembre 2021, mentre a novembre era al 5,6 per cento. Secondo l'istituto bancario con sede al Cairo, l'inflazione è in costante crescita da quattro mesi. (Cae)