Covid: Figliuolo, il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalità

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato impulso a una campagna vaccinale senza precedenti, senza la quale non si potrebbe parlare di ritorno a una nuova normalità: con le vaccinazioni abbiamo alzato una barriera contro le conseguenze più gravi del Covid. Lo afferma il commissario per l'Emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo in un'intervista a la Repubblica. "Oggi vediamo che anche la variante Omicron sta scemando. Le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisogna tenere alta l’attenzione ora che entriamo in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la loro naturale destinazione: la cura delle patologie gravi e la prevenzione", aggiunge il commissario, secondo cui Omicron ha causato una forte impennata di contagi, ma non un aumento altrettanto repentino dei ricoveri, proprio grazie alla copertura così ampia. "Se non avessimo accelerato sulle terze dosi, con un numero di somministrazioni giornaliere notevole, i ricoveri avrebbero avuto ben altro andamento. Le conseguenze le avremmo viste sugli ospedali, ma anche sull’economia", dichiara Figliuolo. (segue) (Rin)