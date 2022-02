Covid: Figliuolo, il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario afferma poi che una quarta vaccinazione come le precedenti non è prevista per il prossimo futuro. "Ma il sistema delle somministrazioni ha dato buona prova di sé. Credo che si farà trovare pronto per qualsiasi evenienza", afferma Figliuolo, che parla poi del nuovo vaccino Novavax, in arrivo a fine febbraio. "È indicato per il ciclo primario, non per i richiami, dai 18 anni. Speriamo dia un’ulteriore spinta alla vaccinazione degli esitanti. Le somministrazioni saranno organizzate dalla struttura insieme a Regioni e Province Autonome, in base anche alle sensibilità legate al territorio. Non ci sono indicazioni stringenti. Alcune Regioni sono orientate a tener conto anche delle preferenze dei singoli. Il numero di dosi è tale che non ci sono problemi di approvvigionamento", afferma. (Rin)