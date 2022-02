Difesa: Germania, possibile stanziamento di altre truppe in Lituania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento di truppe tedesche in Lituania potrebbe venire ulteriormente rafforzato. Questo il commento della ministra della Difesa della Germania, Christine Lambrecht, a fronte delle tensioni fra Russia e Ucraina. "Siamo in trattative con la Lituania su cosa avrebbe esattamente senso fare", ha detto la ministra, ripresa dall'emittente "Zdf". Inoltre, gli Eurofighter tedeschi dovrebbero venire schierati in Romania per la sorveglianza aerea. Poco prima di Natale, Lambrecht aveva visitato la Lituania per la sua prima missione come ministra. (Geb)