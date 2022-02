Tunisia: il presidente Saied scioglie il Consiglio superiore della magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha annunciato lo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura (Csm), organismo indipendente preposto alla nomina dei giudici, accusandolo di essere prevenuto e al servizio di determinati interessi. In un video in cui Saied discute con alcuni ministri diffuso nella notte, Saied ha affermato: "Il Csm è un ricordo del passato da questo momento in poi". Saie ha accusato l'organismo di corruzione e di aver rallentato le procedure, comprese le indagini sugli omicidi di alcuni attivisti di sinistra nel 2013. Saied ha assicurato che lavorerà a un decreto provvisorio per riorganizzare la struttura del Csm. Secondo alcuni osservatori, la mossa prende di mira il partito islamista Ennahda. A partire dallo scorso 25 luglio, quando Saied ha sollevato dall'incarico il primo ministro e congelato i lavori del parlamento, progressivamente il capo dello Stato ha accentrato i poteri nelle sue mani. (Tut)