Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo coperto da nubi basse o nebbie al mattino sulla pianura e in Appennino, soleggiato o al più velato sulle Alpi; nel pomeriggio nubi via via più spesse sui rilievi, con residue di nubi sulla bassa pianura. In tarda serata previste deboli nevicate sui rilievi settentrionali di confine. Temperature minime e massime in lieve calo sulla pianura, in lieve aumento sulle Alpi. In pianura minime intorno a 1°C, massime intorno a 9°C (Rem)