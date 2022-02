Mete Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la mattina progressive schiarite con nubi residue sulle Retiche di confine, ma altrove sereno o al più velato. Precipitazioni deboli sparse su Alpi e Prealpi durante la notte ed al mattino, più significative sulle creste settentrionali di confine. Neve oltre 1200 metri e a quote inferiori sui rilievi più settentrionali. Temperature minime in lieve aumento; massime in calo in montagna, in pianura in marcato aumento anche per effetti di foehn. Minime in pianura intorno a 2°C, massime intorno a 12°C. (Rem)