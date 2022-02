Business news: Cina, commercio estero di Xiamen in aumento del 27,7 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore degli scambi commerciali tra la città costiera di Xiamen, in Cina, e i Paesi esteri ha raggiunto la soglia dei 140 miliardi di dollari, in aumento del 27,7 per cento annuo. Lo indicano i dati diffusi dall'autorità doganale. Le esportazioni combinate ammontano a 67,71 miliardi di dollari e le importazioni a 71,83 miliardi di dollari, rispettivamente in aumento del 20,6 e del 35,3 per cento rispetto al 2020. Il volume degli scambi della città costiera con i dieci Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è aumentato del 25,2 per cento annuo a 25,61 miliardi di dollari nel 2021. Nello stesso periodo, gli scambi commerciali con gli Stati Uniti hanno registrato un valore di 17,91 miliardi di dollari (+25,7 per cento) mentre quelli con l'Unione europea si sono attestati a 15,45 miliardi di dollari (+27,6 per cento). (Cip)