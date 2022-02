Business news: “Wsj”, l’amministrazione Biden rivede regole federali su TikTok e altre app straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta rivedendo le regole federali su TikTok e altre app di proprietà straniere che costituiscono un potenziale rischio alla sicurezza nazionale. Lo scrive il “Wall Street Journal”, riferendo che il dipartimento del Commercio ha recentemente concluso un periodo di consultazioni pubbliche sulle modifiche proposte per rafforzare i controlli federali su piattaforme che “potrebbero essere utilizzate da avversari stranieri per sottrarre o ottenere dati” degli utenti statunitensi. Le nuove regole garantirebbero al dipartimento del Commercio la possibilità di mettere al bando app straniere che porterebbero rischi di sicurezza considerati inaccettabili. “Si tratterà di uno strumento che ci permetterà di fronteggiare eventuali minacce”, ha dichiarato in un’intervista la segretaria al Commercio Gina Raimondo. Alcuni membri del Congresso, fra cui il senatore repubblicano Marco Rubio, ritengono tuttavia che la Casa Bianca si stia muovendo con troppa lentezza sul dossier. (Nys)