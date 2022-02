Business news: Cina, tasse riscosse dalle dogane nazionali in aumento del 17,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tasse riscosse dalle dogane cinesi nel 2021 hanno raggiunto i 2.010 miliardi di dollari, in aumento del 17,7 per cento rispetto al 2020. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua", secondo cui le entrate fiscali del periodo hanno superato l'obiettivo preventivato dall'Amministrazione generale delle dogane, attestandosi a circa 313.75 miliardi di dollari. I dati hanno anche evidenziato che il tempo di sdoganamento complessivo per le merci importate è stato di 32,97 ore, mentre quello delle merci esportate si è attestato a circa un'ora e mezza, con un rispettivo calo del 66,14 e 89,98 per cento rispetto al 2017. (Cip)