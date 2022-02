Business news: ministero Industria Cina contro Usa, revoca licenza China Unicom “irragionevole”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di revocare la licenza dell’operatore mobile China Unicom Americas costituisce “un’irragionevole repressione delle imprese cinesi” e un “abuso del concetto di sicurezza nazionale”. Lo ha dichiarato il ministero dell’Industria di Pechino, in relazione al provvedimento varato il 27 gennaio dalla Commissione federale per le comunicazioni (Fcc). Il dicastero ha precisato che la compagnia “ha sempre operato in modo conforme alla legge” e ha sollecitato Washington a rivedere questa decisione “ingiusta”. Gli Usa devono rinunciare alla strumentalizzazione politica delle questioni economiche e creare “un ambiente equo e non discriminatorio” per le imprese cinesi, ha aggiunto il ministero. (Cip)