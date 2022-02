Business news: Egitto, il Paese entra nell’indice Jp Morgan dei mercati emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è entrato da ufficialmente a far parte dell'indice dei titoli di Stato Jp Morgan nei mercati emergenti. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze egiziano Mohamed Maait in un comunicato stampa, secondo il quale l’Egitto è uno dei due Paesi dell’area del Medio Oriente e Nord Africa ad aderire all’indice. L'Egitto si unirà all'indice Jp Morgan con 14 emissioni per un valore totale di circa 26 miliardi di dollari e la sua quota sarà dell'1,85 per cento affinché i principali fondi possano investire nei titoli di debito egiziani in valuta locale, secondo quanto riferito da Maait. (Cae)