Business news: Marocco, riapertura frontiere, Royal Air Maroc annuncia le condizioni di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera del Marocco, Royal Air Maroc, ha annunciato le nuove condizioni di viaggio che saranno applicate in seguito alla riapertura delle frontiere il prossimo 7 febbraio. Secondo quanto riferito dalla compagnia, i passeggeri di età superiore ai 18 anni dovranno presentare un passaporto vaccinale, un test Pcr negativo eseguito entro le 48 ore antecedenti alla partenza e un modulo da compilare, firmare e stampare. La compagnia aerea ha inoltre dichiarato che all’arrivo presso gli aeroporti del Regno i passeggeri di età superiore ai sei anni saranno sottoposti ad un test antigenico. Lo scorso 28 gennaio, Il governo del Marocco ha deciso di riaprire le frontiere del Paese a partire dal 7 febbraio. Secondo l’esecutivo, la decisione ha seguito le raccomandazioni del comitato tecnico-scientifico e il miglioramento della situazione epidemiologica dovuta alla pandemia di Covid-19. Due giorni prima, gli operatori del settore turistico del Marocco avevano manifestato in diverse città per denunciare la chiusura delle frontiere, in vigore dallo scorso 29 novembre in seguito alla diffusione della variante di Covid-19 Omicron. Il settore turistico rappresentava nel 2019 il 7 per cento del Pil del Marocco. Il governo del Marocco ha deciso di estendere lo stato di emergenza sanitaria fino al prossimo 28 febbraio a causa della diffusione della pandemia di Covid-19. (Mar)