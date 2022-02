Business news: Mozambico, Pouyanné (TotalEnergies) sul posto per rilanciare progetto su gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di TotalEnergies, Patrick Puyanné, si è recato in Mozambico per rilanciare il progetto di produzione del gas naturale, bloccato a causa della minaccia jihadista che incombe nella zona. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro", Pouyanné ha incontrato il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi. "Una delle cose che faremo insieme è riportare la pace nella regione", ha affermato Nyusi in un comunicato letto alla radio nazionale dopo l'incontro con Pouyanné. Non appena la situazione sarà tornata alla normalità, "la popolazione potrà tornare nelle imprese, perché Total non è stata la sola a offrire questi attacchi". Il progetto di Total, sospeso nel marzo 2021 in seguito all'offensiva jihadista nella città di Palma, prevede lo sviluppo dei giacimenti di Gnl di Golfinho e di Atum nella concessione dell'Area Offshore 1, contenenti oltre 60 mila miliardi di piedi cubi (Tcf) di gas, e la costruzione di un impianto di liquefazione con una capacità di 13,1 milioni di tonnellate all'anno. La produzione iniziale è prevista per il 2024. Il giacimento è situato nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, teatro dal 2017 di un’insurrezione jihadista che ha finora portato all'uccisione di 3.500 persone e allo sfollamento di oltre 500 mila. (Fpr)