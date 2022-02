Business news: Uganda, TotalEnergies annuncia accordo per estrazione ed esportazione petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies ha annunciato un accordo da 10 miliardi di dollari con l'Uganda, la Tanzania e il gruppo cinese Cnooc per l'estrazione e l'esportazione di petrolio nella regione ugandese del lago Albert. "Oggi ci impegniamo ad investire 10 miliardi di dollari nei progetti Tilenga e Kingfisher e nell'oleodotto di 1.443 chilometri" che collega l'Uganda e al Tanzania, ha detto il presidente di TotalEergies, Patrick Pouyanné, durante una visita a Kampala. Chen Zhoubia, presidente di Cnooc Uganda, ha definito la giornata "incredibile" per la portata dell'accordo firmato. Come riferisce il settimanale francese "Challenges", il progetto è fortemente criticato da diverse organizzazioni non governative, secondo le quali decine di migliaia di agricoltori locali rischiano di perdere le proprie terre. A questo si aggiunge poi l'impatto ambientale. Il progetto prevede la realizzazione dell'oleodotto, insieme alla creazione di centinaia di pozzi di petrolio. (Frp)