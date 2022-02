Business news: Libano, governatore Banca centrale consente acquisto valuta nazionale con dollari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche commerciali del Libano potranno, d'ora in poi, tornare ad acquistare banconote della valuta nazionale - la lira libanese - con dollari statunitensi in contanti, un'operazione che era stata momentaneamente sospesa. Lo ha annunciato Riad Salameh, il governatore della Banca centrale del Libano, in una dichiarazione ufficiale rilasciata martedì primo febbraio. Da quanto emerso, l'operazione sarà permessa sulla base del tasso di cambio stabilito da Sayrafa, la piattaforma di rating di valute ufficiale del governo libanese. Negli ultimi giorni, la Banca centrale si era occupata di acquistare dollari statunitensi con lire libanesi, riuscendo così a diminuire il tasso di cambio tra le due valute, attualmente fisso a 1.512 lire libanesi per dollaro statunitense. (Lib)