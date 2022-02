Business news: Egitto, Canale di Suez registra aumento ricavi del 9,9 per cento a gennaio rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il canale di Suez ha raggiunto profitti record di 544,7 milioni di dollari nel gennaio 2022, con un aumento del 9,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha annunciato in una nota Osama Rabie, capo dell'Autorità del Canale di Suez. Rabie ha sottolineato che è entrata in vigore la nuova tariffa per le navi in transito nel Canale che prevede un aumento del 6 per cento rispetto al 2021, ad eccezione delle navi da crociera e delle navi metaniere. (Cae)