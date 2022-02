Business news: Sonatrach annuncia un grande progetto con Gazprom nel sud dell'Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina Sonatrach ha annunciato il raggiungimento di un importante passo, con il suo partner russo Gazprom EP International BV, nell'ambito del contratto di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul perimetro di El Assel, nel sud-ovest del Paese. Lo riferisce un comunicato stampa della compagnia energetica algerina. Sonatrach ha inoltre annunciato l'ingresso nella fase di sviluppo e costruzione di quest'area, che consentirà il contributo all'approvvigionamento del mercato del gas in piena espansione. Sempre secondo la nota, Sonatrach e Gazprom stanno lavorando in stretta collaborazione per lo sviluppo ottimale delle risorse di gas scoperte a livello dei giacimenti di Rhourde Sayeh e Rhourde Sayeh North (perimetro di El Assel), in particolare attraverso la realizzazione di operazioni di perforazione di 24 nuovi pozzi e la costruzione di un'unità di trattamento per la produzione di gas naturale, condensati e Gpl che sarà instradato attraverso la rete di trasporto della compagnia algerina. Questo progetto attuale dovrebbe entrare in produzione nel 2025. Il perimetro di El Assel si trova nella regione del bacino del Berkine, a 250 chilometri da Hassi Messaoud, ed è oggetto di un contratto di ricerca e sfruttamento in partnership tra Sonatrach (51 per cento) e Gazprom (49 per cento). (Ala)