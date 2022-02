Business news: algerina Sonatrach, rinnovato accordo per vendita Gnl a greca Depa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina per gli idrocarburi Sonatrach ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il gruppo energetico greco Depa per "l'estensione del contratto a lungo termine relativo alla compravendita di gas naturale liquefatto (Gnl) dal primo gennaio 2022". Lo rende noto un comunicato stampa di Sonatrach. Oltre alla consegna di carichi di Gnl a Depa, l'accordo prevede anche un adeguamento delle condizioni contrattuali esistenti in linea con gli sviluppi attuali e futuri dei mercati energetici. Secondo il comunicato, attraverso questo accordo le parti confermano e consolidano la loro storica partnership per la fornitura di gas alla Grecia in una situazione di mercato caratterizzata da prezzi in aumento e dal moltiplicarsi degli attori. Le relazioni commerciali tra Sonatrach e Depa risalgono al 2000. Attualmente la società algerina è il più grande fornitore di Gnl sul mercato greco. (Ala)