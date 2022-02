Business news: Marocco, tasso disoccupazione salito al 12,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Marocco è salito dall’11,9 per cento al 12,3 per cento nel 2021. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Alto commissariato per la pianificazione, ripresi dal sito web d’informazione “Hespress”. La disoccupazione riguarda soprattutto i giovani laureati. Al livello nazionale, le statistiche hanno rilevato la perdita di 432.000 posti di lavoro nel 2021. Il tasso di disoccupazione è salito dal 15,8 per cento al 16,9 per cento nelle aree urbane, mentre è sceso dal 5,9 per cento al 5 per cento nelle aree rurali. Secondo la nota, il tasso di disoccupazione è elevato tra i giovani dai 15 e ai 24 anni (31,8 per cento) e cinque regioni rappresentano quasi i tre quarti dei disoccupati (71,6 per cento) a livello nazionale: la regione di Casablanca-Settat con il 26,3 per cento, la regione di Rabat-Salé-Kenitra con il 13,3 per cento, Marrakech-Safi con il 12,4 per cento, Tangeri-Tetouan-Al Hoceima con una percentuale del 9,8 per cento e quella orientale con il 9,7 per cento. Negli ultimi due anni sono stati creati 230 mila posti di lavoro nel Paese, di cui 130 mila nelle aree rurali e 100 mila nelle aree urbane, a fronte della perdita di 432 mila posti di lavoro durante il 2021 in seguito alla crisi economica dovuta alla diffusione della pandemia di Covid-19. (Mar)